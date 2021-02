Un défenseur de Metz signe à Seraing Division 1B E. T. Rayan Djedje rejoint les Métallos © RFC Seraing

C'est sur son site que Seraing vient d'annoncer la finalisation d'une arrivée en provenance de Lorraine.



"Nous accueillons un défenseur central prêté par le FC Metz, en la personne de Rayan Djedje, qui est arrivé ce lundi. Né le 4 juillet 2001 et droitier, ce solide joueur (1m83 pour 78kg) est né à Montpellier et il a effectué la majeure partie de son parcours au centre de formation du FC Metz, qu’il a intégré à l’âge de 13 ans. Il s’est déjà entraîné avec le groupe."



Et il a même déjà livré ses premières impressions : “J’ai débuté le foot en région parisienne et ensuite à Rennes, avant de rejoindre Metz. Il s’agit de ma première expérience hors des frontières de la France et je suis venu ici pour étoffer mon bagage et découvrir un nouvel environnement. J’ai eu l’occasion de jouer contre Seraing cette saison lors d’un match amical et j’ai pu constater la qualité de l’équipe. Je connais forcément plusieurs joueurs, qui ont été mes équipiers à Metz. Pour le reste, j’avoue que ce sera une découverte totale pour moi en ce qui concerne le football belge. Mes points forts ? La vitesse, l’anticipation et ma lecture du jeu, je pense.”