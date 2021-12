Après seize journées de compétition, plusieurs tendances se dégagent en D1B. Le titre tend plus que jamais les bras à Westerlo qui a dominé cette première partie de championnat de la tête et des épaules. Les Campinois possèdent dix points d’avance sur Waasland-Beveren et un match de moins, et sauf catastrophe, devraient rejoindre la D1A d’ici quelques mois. Derrière, la chasse à la deuxième place est ouverte, mais tout le monde reste concerné par la lutte pour le maintien, même si Virton semble le plus mal embarqué. Un premier tour au cours duquel plusieurs joueurs se sont illustrés, de quoi composer notre équipe type du premier tour.