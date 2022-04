La police a procédé, vendredi soir, à l'interpellation d'une dizaine de supporters qui ont causé des troubles lors du match de 1B Pro League, la D2 de football, entre le Lierse et Waasland-Beveren. Le match a dû être interrompu pendant une vingtaine de minutes à cause d'échauffourées. Des pétards et de petits feux d'artifice ont été lancés vers la tribune des visiteurs. Une quinzaine de personnes ont été blessées, souffrant pour la plupart de problèmes d'audition. L'une d'entre elles a dû être emmenée à l'hôpital mais a depuis lors pu regagner son domicile.

"Nous allons désormais analyser les images pour identifier les responsables. L'enquête se poursuit", a déclaré la porte-parole de la zone de police, Magalie Derboven.