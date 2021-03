Le match d'ouverture de la 24e journée de la 1B Pro League s'est terminé par un partage entre Westerlo et l'Union Saint-Gilloise (2-2).

Kurt Abrahams (42e, 1-0) et Baris Alici (88e, 2-2) ont inscrit les buts des visités et entre-temps, Siebe Van Der Heyden (67e, 1-1) et Teddy Teuma (77e, 1-2) avaient temporairement porté les Bruxellois au commandement. Au classement, l'Union, qui a fêté son titre le week-end dernier, possède 60 points alors que Westerlo (37 points) reste 4e.

Samedi à 20h45, le Lierse (14 points, 7e) reçoit Lommel (37points, 3e). Dimanche, Seraing va défendre sa deuxième place (42 points) face au RWDM (30 points, 6e). Le club bruxellois reste sur un partage 4-4 face à Deinze (32 points, 5e), qui se rend au Club NXT (8 points, 8e) à 20 heures.