Après cette première défaite concédée dans les playoffs 2, Luka Elsner se montrait déçu mais réaliste au moment d’analyser la rencontre.

"On ne peut pas gagner des matchs en ne défendant pas correctement contre de bonnes équipes de D1A qui dispose d’un arsenal et d’un potentiel offensif de qualité", débute le T1 de l’Union.

S’il ne mentionnera pas les quelques occasions manquées par ses attaquants, le coach bruxellois ciblait plutôt la passivité de ses défenseurs. "On a donné trop d’espaces et de facilités à l’adversaire. Nous avons toujours une bonne production offensive mais quand la stabilité défensive est absente comme elle l’a été lors de la fin du match face à Zulte Waregem et l’a été durant une grande partie de match contre Waasland-Beveren, on ne peut pas gagner des matchs."

Avec un nul et une défaite, l’enthousiasme s’éteint en partie dans les rangs saint-gillois.

"Nous sommes dans une phase descendante. Nous devons être plus solides défensivement. Disons que c’était une belle soirée portes ouvertes de la part de notre bloc défensif. Il faudra travailler pour corriger tout ça car ça devient trop facile de marquer contre l’Union."

Malgré cette défaite, Luka Elsner ne se montrait pas totalement négatif, loin d’en vouloir à ses joueurs. "C’est un bon retour sur terre pour les joueurs mais aussi pour tous ceux qui nous suivent. Cela va calmer les ardeurs de tout le monde. On constate qu’il y a encore beaucoup de choses à régler pour rivaliser à ce niveau."