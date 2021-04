Le gardien libéré par le club jaune et bleu pourrait rebondir aux Etats-Unis.

On apprenait mercredi soir qu'Adrien Saussez, gardien de l’Union Saint-Gilloise, n’allait pas être conservé au club et qu’il était donc libre de s’engager où il veut. Au même titre que cinq autres joueurs du noyau (Fixelles, Bah, Labeau, Mehlem et Jordanov).

Si cette nouvelle n’est en rien surprenante au vu de sa mise à l’écart il y a plusieurs mois pour raisons sportives, une autre information attire notre attention ces dernières heures.

Nos confrères de Sudpresse ont évoqué le futur proche d’Adrien avec son agent. Il pourrait rebondir dans le pays de l’Oncle Sam. Son conseiller sportif explique au quotidien qu’il serait prêt à s’installer aux USA. "Nous scrutons le marché en Belgique mais aussi et surtout étranger. Nous ne partirons pas n'importe où mais il est temps qu’un entraîneur fasse confiance à Adrien. J’ai reçu son feu vert pour lui dénicher un point de chute aux Etats-Unis, une destination qui lui plaît. Un club de MLS le prendrait certainement comme gardien remplaçant, mais il ferait son trou, comme dans tous les clubs qu’il a traversés. En plus, après un an passé aux States, il recevrait une "green card", une carte de résident permanent, ce qui lui ouvrirait d’autres portes. J’entrevois la suite de sa carrière avec beaucoup d’optimisme !", a expliqué l’agent dans l’interview.

Le point de chute idéal pour l'ancien sauveur de l'Union ?