À quelques heures de la clôture du marché des transferts, c’est une petite bombe qui est tombée du côté de l’Union saint-gilloise avec le départ de Thibaut Peyre pour… Malines. "Ce transfert peut surprendre, mais j’ai reçu une offre que je ne pouvais pas refuser. Cependant, je n’oublierai jamais mon passage dans ce club extraordinaire qu’est l’Union", précisait le défenseur dans le communiqué du club.

Un transfert que les supporters n’avalent pas. Ce n’est pas la direction qu’ils ciblent mais bien le joueur. Certains n’ont pas hésité à utiliser le terme de "traître" pour qualifier son départ pour un rival malinois qu’ils ne portent pas dans leur cœur, encore moins depuis l’élimination en demi-finale de la Coupe de Belgique.

Du côté de la direction, Alex Hayes a accepté de nous en dire plus sur les coulisses de ce transfert. "L’intérêt de Malines nous est parvenu très tard dans le mercato puisqu’ils se sont manifestés le soir du 30 janvier. À partir du moment où le joueur a exprimé sa volonté de rejoindre Malines et que nous avons obtenu ce que nous voulions en termes de compensation financière, j’ai estimé que rien n’empêchait ce transfert. J’assume ce choix", explique le directeur sportif de l’Union.

S’il peut comprendre la réaction de certains supporters, Alex Hayes rassure quant à l’avenir. "Je comprends ceux qui sont déçus mais depuis notre arrivée, je pense qu’on n’a jamais manqué d’ambition. Au vu de ce qu’on a fait depuis notre arrivée et notamment au cours de ce mercato, personne ne peut douter de nos ambitions, de notre projet et je l’espère, de notre volonté de continuer à nous améliorer. Le projet continue et ce n’est pas le départ d’un joueur qui remet tout en cause."

La preuve avec des arrivées ciblées. "Teuma doit devenir notre maître à jouer, Kandouss dispose de plusieurs qualités alors que Letts et Beck sont en devenir."

Le noyau : Saussez, Perdichizzi, Fixelles, Iriondo, Selemani, Niakaté, Tau, Vega, Kandouss, Mehlem, Teuma, Kristiansen, Kis, Moreno, Pinto Borges, Besuschkow, Ferber, Morren.