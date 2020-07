L’annonce de la signature d’Anthony Moris pour trois saisons à l’Union Saint-Gilloise n’aura pas surpris grand monde. Le portier venu de Virton s’entraînait déjà avec les Bruxellois depuis plusieurs semaines.

"Ils m’ont tendu la main quand nous avons sorti la lettre ouverte, mais j’avais été clair avec eux en leur disant que j’avais d’autres opportunités", insiste toutefois le joueur. "Il y avait Louvain, mais d’autres clubs étaient aussi intéressés. Les choses ont finalement traîné et c’est le coach qui m’a convaincu. Il m’a proposé de m’inclure dans le projet de l’Union. Je me suis dit pourquoi pas et tout s’est fait assez naturellement."