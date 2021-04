Auteur d’un triplé samedi contre le RWDM, Kevin Kis s’épanouit pleinement du côté de Lommel. L’ancien joueur de l’Union a toutefois gardé un œil sur ce qui se passait dans la capitale et notamment le titre des Saint-Gillois. Une émotion qu’il aimerait vivre avec Lommel, dont les ambitions sont grandes depuis que le club a rejoint la galaxie du City Football Group, propriétaire de Manchester City.

Kevin, il y a quelques mois, vous deviez quitter l’Union pour Lommel, à regret. Aujourd’hui, quel est votre sentiment ?

"Je ne vous le cache pas, ça m’a fait mal quand j’ai appris que je devais quitter l’Union car c’est un club au sein duquel je me sentais bien et qui me tenait à cœur. Heureusement, j’ai su rebondir assez vite et je suis tombé dans un club qui ressemble fort à l’Union de par son côté familial."