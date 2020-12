Les Bruxellois ont surclassé les Lierrois grâce à une force offensive impressionnante.

Le contre est assassin. Millimétré et efficace. Labeau parvenait à inscrire son 3e but de la saison après un superbe travail de Vanzeir et d’Undav, ses partenaires sur le front de l’attaque (1-0, 34e). Le premier goal tombait un peu par hasard, à un moment où l’on sentait, bizarrement, le Lierse plus à même de prendre l’avantage.Le plus dur était fait, la suite de la partie n’était qu’une simple formalité…

Le trio offensif a brillé

Après le Français, Undav (par deux fois) et Vanzeir se sont également distingués avec des réalisations. Une soirée parfaite pour ce trio d’attaque inédit. (...)