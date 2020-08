Discret, réservé de manière générale mais entreprenant sur le terrain. Aron Sigurdarson est l’une des belles révélations de D1B depuis son arrivée au stade Marien.

Le joueur nordique de 26 ans venu du IK Start (Norvège) entame une année cruciale où il devra confirmer ses bonnes prestations de l’an passé pour espérer participer à l’Euro avec l’Islande.

Rencontre, à l'approche du premier match de la saison de l’Union en D1B, à Deinze, prévu ce vendredi soir.

Aron, cela fait 8 mois que vous êtes en Belgique, comment vous sentez-vous ?

“Je m’y sens très bien, la Belgique est un très beau pays. C’est super d’être dans ce club avec des équipiers qui ont tout fait pour faciliter mon intégration. J’aime beaucoup la météo de manière générale, c’est différent d’où je viens. Avec ma compagne, nous faisons beaucoup d’activités en dehors de mes entraînements pour découvrir le pays un maximum.”

Parlons foot, comment trouvez-vous le niveau du championnat ?

“Quand j’ai entendu qu’il y avait un intérêt de l’Union il y a quelques mois, j’ai regardé beaucoup de vidéos pour bien connaître les spécificités de la D1B. La plupart des équipes essaient de jouer un football offensif et attrayant. Le championnat norvégien, d’où je suis arrivé, est plus fermé et il y a donc moins de goals et d’opportunités. Le spectacle est assuré en D1B.”

Venir à l’Union était un pas un avant dans votre carrière ?



(...)