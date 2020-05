Ces dernières semaines, Felice Mazzù n’avait pas caché son envie de retrouver un club, de relever un nouveau défi afin de prouver que son échec à Genk n’était qu’un accident de parcours, qu’il n’avait perdu ni ses qualités d’entraîneur ni sa rage de vaincre. Et si son nom a circulé tant au Standard qu’au Cercle, c’est finalement en D1B, à l’Union, que l’ancien entraîneur à succès du Sporting Charleroi repartira la saison prochaine.

Si, pour certains, cela pourrait s’apparenter à un retour en arrière après six années passées au plus haut niveau, nul doute que Felice Mazzù y voit là une belle opportunité de repartir du bon pied et de prouver qu’il est toujours ambitieux. Ambitieux comme l’est le club saint-gillois, qui ne cache pas ses envies de rejoindre la D1A à court terme depuis l’arrivée de Tony Bloom, devenu l’actionnaire principal du club bruxellois à l’été 2018.

(...)