Beerschot-Wilrijk a bataillé ferme avec l'Union St-Gilloise et a arraché un succès 3-1 dimanche lors de la 25e journée de D1B. Invaincus après onze journées dans la deuxième tranche, les Anversois se partagent la tête avec Malines. Les deux équipes comptent 25 points mais Beerschot-Wilrijk bénéficie d'une meilleure différence de buts à trois journées de la fin.

Disputée sur une pelouse rendue lourde par la pluie battante, la rencontre entre Beerschot-Wilrijk et l'Union s'est animée en deuxième période. Faïz Selemani a été le premier à frapper en donnant l'avantage aux siens juste après la pause (49e). Les Anversois ne se sont pas laissé impressionner et ont égalisé via Erwin Hoffer (57e) avant de renverser la situation sur une reprise de volée somptueusement puissante de Tom Van Hyfte (73e). L'Union a bien tenté de rétablir l'égalité mais a manqué de chance et de précision en butant plusieurs fois sur Vanhamel. Beerschot-Wilrijk a alors exploité une balle de contre à la perfection pour planter un 3e but via Marius Noubissi et s'assurer du succès (90e+2).

L'Union est 3e du général avec 39 points et partage la 3e place de la tranche avec Roulers (15 points).