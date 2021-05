Comme évoqué il y a quelques semaines dans nos colonnes, Loïc Lapoussin a bel et bien prolongé son bail de deux saisons au stade Joseph Marien. L'annonce vient de tomber mais cela fait, en effet, plusieurs mois que l'option a été levée. Le club de la Butte vient seulement de communiquer que son élément offensif prolongeait son aventure jusqu'en 2023.

Arrivé librement de Virton l'été dernier, le Malgache a participé à 21 rencontres de D1B avec les Jaune et Bleu en marquant à deux reprises tout en délivrant trois passes décisives. Non repris lors des dernières semaines du championnat à cause d'un problème de l'ordre du privé, le joueur de 25 ans devra devenir l'une des pièces maitresses de l'effectif de Felice Mazzù. Un coach qui compte beaucoup sur sa créativité et sa technique pour créer le danger dans la partie de terrain adverse.