24 mai 2020 : Felice Mazzù signe à l’Union Saint-Gilloise. 13 mars 2021 : le voilà champion de D1B. Le retour au premier plan du coach force le respect. Le travail de l’homme de 55 ans, combiné à celui de son staff, a permis aux Jaune et Bleu de retrouver l’élite belge près d’un demi-siècle plus tard. Les 293 jours écoulés entre la signature de son contrat et le titre de D1B ont permis de remarquer une chose : Mazzù n’est pas mort; il revit. Entretien avec l’homme fort du club qui a mis tout le monde d’accord depuis son arrivée.

Felice, félicitations pour ce titre ! Il est vraiment mérité…

“C’est mérité, oui. Par la manière dont on a évolué, mais l’important dans une saison, c’est de prendre des points au fil des semaines."