Pour la première fois depuis le 16 février, Charles Morren était titulaire. De quoi faire du bien au joueur, qui se montrait plutôt satisfait de sa prestation. "Je sais que je suis en manque de rythme par rapport à certains de mes équipiers mais ça m’a fait du bien de retrouver le chemin du terrain", explique-t-il.

Alors que le marquoir affichait un score de 2-1 en faveur de l’Union au moment de sa sortie, Charles Morren dressait une analyse plutôt lucide de la prestation des Saint-Gillois. "Nous sommes extrêmement bien rentrés dans ce match en parvenant à marquer deux buts assez rapidement."

Si la première période des Saint-Gillois fut de bonne facture, on regrettera le but encaissé juste avant le repos, qui a permis aux Mouscronnois de garder espoir et puis de revenir dans la partie en seconde période. "Ce but encaissé avant la mi-temps nous a fait mal. Si nous avions pu rentrer au vestiaire avec un avantage de deux buts, je pense que cela aurait été un autre match. Cela nous a mis un petit coup au moral, on a perdu un peu confiance et puis on a manqué un petit peu d’impact physique. Mais n’oublions pas que nous jouons contre des équipes de division 1 et que lorsqu’on leur laisse des occasions, ils finiront toujours par en profiter à un moment ou à un autre. Malheureusement, c’est ce qu’on a vécu face à Mouscron ce samedi soir."

Et pourtant, l’Union Saint-Gilloise a trouvé les ressources pour encore reprendre les devants et mener 3-2. "Nous avons bien relevé la tête, nous sommes repartis de l’avant et nous sommes parvenus à reprendre les commandes. Nous n’aurions toutefois pas dû encaisser ce troisième but."