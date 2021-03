Bourgmestre de Saint-Gilles, Charles Picqué est aussi une personnalité importante dans l’histoire de l’Union.

Celui qui a découvert le stade Marien quand il était gamin grâce à son grand-père porte les couleurs jaune et bleu dans son cœur depuis des décennies. Et alors que l’Union est sur le point de rejoindre la D1A, 48 ans après sa dernière apparition au sein de l’élite du football belge, nous sommes allés à la rencontre de celui qui fut aussi président du club, de 1993 à 2000, et qui en est aujourd’hui l’un des deux présidents d’honneur.



(...)