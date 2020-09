Les deux buts sont tombés en début de rencontre. Au classement, l'Union (5 points) est deuxième et les espoirs du Club Bruges (2 points) restent derniers.



Thibo Baeten a directement donné l'avance au Club NXT (1re, 1-0) et les Bruxellois ont égalisé par Dante Vanzeir (7e, 1-1). L'Union s'est créé le plus grand nombre d'occasions mais n'en a pas tiré profit. Plus tôt ce week-end, Lommel a arraché sa première victoire 3-2 contre le Lierse Kempenzonen et Deinze s'est imposé face au RWDM (1-0). Seraing, le leader (6 points) et Westerlo boucleront la journée en soirée (20 heures).