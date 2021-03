C'est terminé pour Dante Vanzeir ! Le Belge ne foulera plus les pelouses de D1B cette saison avec le club jaune et bleu. On avait déjà remarqué sur les réseaux sociaux du principal intéressé qu'il portait une attelle à la jambe depuis plusieurs jours. L'attaquant était sorti sur blessure en début de partie le 23 mars dernier lors de la joute amicale entre OHL et les Saint-Gillois (victoire 1-3). La formation bruxelloise vient tout juste de communiquer sur la blessure de son homme fort sur son site web. Le meilleur buteur du club (19 buts en D1B) sera de retour pour la préparation estivale avant de retrouver la D1A.

En attendant, Brighton Labeau, troisième dans la hiérarchie des attaquants de Felice Mazzù, aura plus de temps pour se montrer aux côtés de Deniz Undav. Le jeune Soussi, buteur face aux Louvanistes il y a quelques jours, pourrait devenir le back-up du Français et être l'une des belles surprises de cette fin d'exercice.

Le communiqué :

"Dante Vanzeir a du sortir prématurément sur blessure lors de notre dernière rencontre amicale à OH Louvain. Notre meilleur buteur sera absent pour la fin de cette saison, révèlent les examens médicaux. Il devrait cependant être prêt pour entamer la préparation 2021/22. Courage et prompt rétablissement Dante !"