Courtrai s'est imposé au Cercle Bruges samedi dans le cadre de la cinquième journée des play-offs 2 (Groupe B) du championnat de Belgique de football (1-2). Grâce à un doublé de Hannes van der Bruggen (54e, 76e), les Kerels (12 points) reviennent à une longueur de l'Union Saint-Gilloise. Plus tôt dans l'après-midi, les Bruxellois ont perdu leurs premiers points face à Zulte-Waregem (2-2). Dans le groupe A, Westerlo et Ostende n'ont pu se départager (0-0). Courtrai a pris le début de la rencontre à son compte notamment grâce à une infiltration de Christophe Lepoint (2e). Poussé par Serge Gakpé, le Cercle est revenu dans le match sans pour autant construire de belles actions. Le public a dû se contenter d'une bonne action de Benjamin Lambot (16e). Gakpé, qui s'est fait chiper le ballon in extremis (39e, et Xavier Mercier, dont le tir est passé peu du poteau (44e), ont tenté de suivre l'exemple de leur capitaine sans réussite.

A la reprise, on avait vu plus d'actions en cinq minutes que pendant les 45 premières. Comme les deux équipes misaient sur le contre et laissaient beaucoup d'espaces, il y avait du but dans l'air. Et sur un mauvais renvoi de la défense brugeoise, Van der Bruggen a ouvert la marque (54e, 0-1). La ligne arrière des Kerels n'étaient pas mieux inspirée et Adrien Bongiovanni en a profité pour égaliser (55e, 1-1). Courtrai n'a pas accusé le coup et sur un centre de Teddy Chevalier, le capitaine des Kerels a inscrit son deuxième goal de la saison (76e, 1-2).

Waasland-Beveren (6e, 1 point) reçoit Mouscron (5e, 12 point) dimanche à 20 heures.

Dans le groupe A, Westerlo et Ostende s'affrontaient pour la deuxième place. Après 28 secondes seulement, les Campinois ont eu une première occasion par Jens Naessens (1ère). Et Kurt Abrahams a pas profité d'une perte de balle de Jelle Bataille pour lancer Sava Petrov, qui a tiré dans le filet latéral (2e). Westerlo avait manifestement plus d'intentions offensives mais cela n'a généré de véritables occasions. Sur un coup de coin de Lukas Van Eeno, Maxime Biset a prolongé le ballon, qui a atterri sur le toit du but (24e). Le seul tir cadré est venu du pied d'Abrahams mais, d'un plat du pied, William Dutoit a contré le tir du Sud-Africain(36e). Quant à Koen Van Langendonck, il n'a eu qu'un tir à distance de Robbie D'Haese à cueillir (30e).

Au repos, Dutoit a laissé sa place dans le but ostendais à Fabrice Ondoa, qui a directement été mis au travail par Abrahams (46e). Westerlo a poursuivi son forcing et sans une intervention de Kevin Vandendriessche sur un tir de Van Eeno, le gardien camerounais aurait sans doute été battu (65e). Les visités se sont montrés plus volontaires mais le seul tir cadré de Petrov n'a pas inquiété Ondoa (87e). Du coup, Ostende (7 points) reste deuxième devant Westerlo (6 points). En soirée, le leader Saint-Trond se déplace chez le dernier, Eupen. Charleroi accueillera le Beerschot-Wilrijk lundi à 18 heures.