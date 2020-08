D1B: L’attaquant Brighton Labeau rejoint les rangs de l’Union Saint-Gilloise Union Saint-Gilloise Sébastien Ferrante Les Unionistes espéraient enrôler un attaquant supplémentaire durant le mercato. C’est désormais chose faite. © RUSG

Deniz Undav, Charlie Brown et maintenant Brighton Labeau. L’attaque bruxelloise semble prête à partir à l’assaut des défenses de D1B Pro League. Avec trois attaquants pour un poste, l’Union peut désormais faire jouer la saine concurrence de ses offensifs pour en tirer le meilleur d’eux.



Lors de la dernière saison, Brighton Labeau évoluait chez les Roumains du Rapid Bucarest, où il a planté 3 buts et distillé 6 assists. Un ratio intéressant qu’il pourrait venir confirmer en Belgique.



Le joueur formé à l’AS Monaco devrait être le dernier renfort du matricule 10 pour compléter un groupe de joueurs ultra-compétitif. Le buteur a signé un contrat d'un an (plus une année en option).