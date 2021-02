Véritable choc ce soir en D1B. Seraing face à l’Union, soit la dernière équipe à avoir battu les Saint-Gillois en championnat. Au Pairay, la mission des Unionistes ne sera pas simple. Les Sérésiens ont déjà prouvé qu’ils avaient le niveau pour rivaliser avec les troupes de Felice Mazzù. Au-delà d’une affiche qui s’apparente être comme la rencontre phare de cette 20e journée de D1B, nous aurons droit à l’inévitable bras de fer entre les deux attaquants les plus prolifiques de la division.

D’un côté, Georges Mikautadze (16 buts) et puis Dante Vanzeir (17 buts), qui a pris l’avantage sur son homologue la semaine dernière face au Club NXT. Un duel qui a de quoi faire saliver tant les deux joueurs ont presté à un grand niveau depuis le début de saison. "Avoir ce titre actuel de meilleur buteur est un boost mental pour moi. C’est une sorte de récompense que j’accepte mais il faut garder en tête que le plus important reste l’équipe ! J’espère donc que nous poursuivrons tous dans la même direction", évoque l’avant de l’Union.

Celui qui s’était fixé 15 buts en début de saison voit donc ses objectifs revus à la hausse pour ces dernières semaines de championnat qui s’annonceront plus que jamais excitantes pour les Bruxellois. "Je me fixe la barre des vingt désormais", sourit l’ex-Genkois. "C’est difficile de se faire des plans chiffrés, on verra bien à combien j’en serai en fin de saison (rires). Ce que je veux, c’est marquer ou donner des assists. Peu importe tant que l’équipe passe au premier plan, c’est le plus important".

Il appréhendait évidemment les questions concernant son duel de la soirée face au Français. "Ce sera une belle affiche, un match très important pour l’équipe aussi. Ce petit duel à distance face à Mikautadze sera chouette car cela vous assurément nous motiver tous les deux. J’espère qu’on repartira avec trois points de Seraing".

Ce titre honorifique de meilleur buteur ne doit pas l’obséder même si cela devient un objectif personnel qu’il s’est fixé. "C’est un extra", exprime tout d’abord Dante. "Ce n’est pas le plus important mais j’en ai fait un objectif personnel. Je vais tout faire pour être meilleur buteur tout en restant focus sur l’équipe. Je ne deviendrai pas égoïste pour autant !"

Le décor est planté. Il ne reste plus qu’à marquer messieurs...