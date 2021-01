C’est le grand jour, celui où les Unionistes retrouveront le chemin de D1B Pro League !

Les joueurs de la Butte devront réenclencher le mode "ON" ce samedi au Burgemeester Van de Wielestadion. Pour rappel, les Oranje-Zwart n’ont connu qu’une seule défaite dans leur antre depuis le début de saison. C’était face aux Saint-Gillois, lors de la journée d’ouverture en août dernier. "Ce break a permis de remettre les compteurs à zéro", explique Mathias Fixelles. "Il faudra continuer sur la même lancée que 2020 et garder le même niveau durant nos futures prestations. On a dû un peu se chercher durant nos récents amicaux, surtout face à Genk, mais on peut attaquer le championnat de la meilleure des manières après une belle victoire acquise face à Anderlecht."

(...)