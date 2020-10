Deniz Undav aura attendu son sixième match officiel avec l’Union (5 en championnat et celui en Coupe) pour retrouver le chemin des filets. Il s’agit donc d’un petit événement pour l’attaquant allemand, venu du SV Meppen avec l’étiquette de meilleur buteur de Bundesliga 3. Après quelques mois d’acclimatation compliqués à Bruxelles et ses galères devant le but, le buteur de 24 ans nous parle pour la première fois de son transfert, des (grosses) attentes placées en lui et de la saison à venir. Entretien avec un homme revanchard qui aimerait montrer toute l’étendue de son talent.

Deniz, on a envie de dire : “enfin un but” après celui face à Heist ! Est-ce une libération pour vous ?

“Oui, on peut dire ça ! Cela m’enlève un peu de pression mais ça doit surtout me pousser à continuer sur cette lancée…”

Cette pression, vient-elle de vous-même ou bien des attentes placées en vous ?

“Un peu des deux. Je me mets de la pression mais il y a également ce qu’on attend de moi. Comme je venais d’un autre pays, j’ai voulu placer la barre très haut et faire mon maximum. Je ne l’ai peut-être pas fait à fond, c’est une erreur. C’était très difficile pour moi de m’acclimater à ce qui faisait ici. Maintenant je me focalise sur ce que je dois faire mieux et sur ce que je peux éviter sur le terrain. Cela me pousse à faire plus d’exercices, à travailler encore après les entraînements.”

Ce but vous donne-t-il plus de confiance ?