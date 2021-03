Souvent décrié, critiqué voire rabaissé… Deniz Undav reste, malgré tout, bel et bien dans le coup pour l’Union Saint-Gilloise.

Il a donc attendu la 21e journée de championnat pour sortir sa meilleure prestation de la saison. Grâce à un hat-trick face à Lommel, deuxième meilleure équipe de la division selon beaucoup de joueurs, le buteur allemand a permis à l’Union de l’emporter après avoir été menée par deux fois au score !

Même s’il n’a pas été le seul à mettre en avant dans cette prestation étincelante, la “meilleure de la saison” selon Felice Mazzù, le joueur venu de Meppen l’été dernier a enfin pu aider les siens à arracher la victoire. Au bout du compte donc : trois points précieux pour filer, un peu plus, vers le titre dans les semaines à venir. “Nous avons très bien joué après le premier but de Lommel. C’était un match incroyable”, raconte le principal intéressé. “Je ne parle pas que de moi mais du groupe. Je suis très heureux d’avoir mis un triplé et d’avoir, surtout, offert la victoire à l’Union dans les arrêts de jeu. On a prouvé qu’on savait marquer autrement que sur transitions avec la vitesse de Dante (rires). Ce qui a fait la différence face à Lommel malgré le score défavorable ? Tout le monde s’est battu pour son partenaire sur le terrain !”

Un mal-être lors de son arrivée

Si Undav redresse la barre depuis quelques semaines maintenant, tout fut loin d’être rose en début de saison. La faute à un mal-être profond lorsqu’il a quitté son Allemagne natale, sa femme et ses proches. (...)