Comme c’est le cas depuis le début des playoffs 2, Percy Tau a marqué les esprits lors de ce partage face à Mouscron. Désigné meilleur joueur de Proximus League lundi dernier, le Sud-Africain a été mis à l’honneur par le club quelques instants avant le début du match.

Un trophée auquel l’attaquant saint-gillois a fait honneur puisqu’il ne lui a fallu que sept petites minutes pour placer son équipe aux commandes. Une fois de plus, il a fait parler sa vivacité, son jeu déroutant, sa technique et sa pointe de vitesse, rendant fous les défenseurs mouscronnois, comme il l’avait fait il y a une semaine au Cercle. Auteur du deuxième but quelques minutes plus tard, Percy Tau voyait son nom scandé par tout le public unioniste.

Mais les choses ont mal tourné pour l’attaquant. À la suite d’un choc avec un défenseur mouscronnois en première mi-temps, il devait céder sa place à la pause, touché au genou. "Son adversaire est retombé sur son genou, on craint une entorse des ligaments externes. Je suis presque certain que sa saison est terminée", regrette Luka Elsner.

Une blessure que toute l’Afrique du Sud espère sans trop de gravité, tant Percy Tau sera important lors de la Can qui débutera le 21 juin prochain. "Je remercie le public et mes équipiers pour leurs félicitations et leur soutien, je suis content d’avoir pu marquer deux buts mais je dois bien dire que cela aurait pu être une meilleure soirée pour moi. Je vais voir avec les médecins la gravité de la blessure mais je ne crains pas pour la Can. Les blessures font partie du football", a confié le Sud-Africain.