Qu’elle fut pénible à aller chercher ! La victoire s’est dessinée de manière brouillonne mais, pour son entrée en matière en D1B Pro League 2020-2021, l’Union a assuré l’essentiel grâce à Anthony Moris principalement.

Le nouveau gardien du matricule 10 sauvait les meubles à plusieurs reprises, au plus grand bonheur de ses partenaires qui avaient, eux, laissé leur inspiration au vestiaire. "On subissait en début de match et les joueurs avaient du mal à se trouver. L’inspiration n’était pas au rendez-vous. On n’avait pas été confronté à ce genre de situation durant une bonne partie de la préparation. Je peux dire qu’en terminant à dix, l’essentiel est acquis face à un bon adversaire que nous respectons énormément. Il ne faut pas oublier que Deinze est en train de monter un très grand projet. Cette victoire à l’extérieur fait donc très plaisir", expliquait le tacticien visiteur.

(...)