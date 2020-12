On connait donc l'issue de l'histoire mais pas ce qu'il s'est passé entre-temps. Fede Vega n'est plus un joueur de la Butte. L'Argentin a rompu son contrat ce samedi d'un commun accord avec le club après avoir participé à soixante matches en Jaune et Bleu. Le back quitte donc Saint-Gilles après un début d'exercice plus que contrasté (83 minutes de temps de jeu pour un petit match joué) à cause d'une blessure assez compliquée à gérer.

Cette triste nouvelle devrait faire réagir les sympathisants du club qui s'étaient accrochés au latéral droit, le meilleur de la série l'année dernière. Le joueur sera libre de s'engager avec un club à partir du 1er janvier 2021.



Le club a communiqué officiellement sur le sujet :

"Les chemins de l'Union Saint-Gilloise et de Federico Vega se séparent. Les deux partis ont, en ce jour, mis un terme à leur collaboration. L'arrière droit était sous contrat jusqu’en juin 2021. Nous remercions Fédé pour ses deux ans et demi au pied de la Butte et lui souhaitons bonne chance pour la suite de sa carrière."