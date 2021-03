En route vers une dixième victoire de rang ? Le principal challenge de Felice Mazzù et ses troupes, ce vendredi soir au Lierse, sera de taille. En cas de succès face aux Anversois, l’Union pourrait battre un nouveau record en Division 1B... à défaut de soulever le trophée ce week-end. Une dixième victoire consécutive ferait alors du club de la Butte le recordman dans le domaine. La formation saint-gilloise battrait alors le record détendu par les Malinois, et leurs neuf succès de suite, datant de la saison 2018-2019.

De plus, une nouvelle victoire saint-gilloise permettrait, bien entendu, de toucher le trophée du bout des doigts… avant de pouvoir officiellement le soulever le week-end prochain ou dans deux semaines. Felice Mazzù s’est exprimé sur le site du club avant le déplacement des Bruxellois dans la province d’Anvers. “Il ne faut rien relâcher. L’objectif est de garder notre volonté intacte et ne pas spéculer. Peu importe que ce titre arrive la semaine prochaine ou celle d’après. Ne faisons pas de projections. L’important est d’être champion, et tâchons d’y parvenir le plus rapidement possible, histoire de vivre une fin de saison plus sereine…”, évoquait très justement l’entraîneur de l’Union.

Ce match face aux Lierrois ne sera pas simple. Contrairement à ce que le classement des Anversois pourrait sous-entendre (septième, 17 points en 21 matches), la formation entraînée par Tom Van Imschoot s’est améliorée depuis la trêve. Il suffit de se remettre en tête la dernière opposition entre les deux formations, il y a tout juste un mois, qui avait été très disputée (2-1). Le groupe bruxellois devra donc sortir une grosse prestation pour repartir du stade Herman-Vanderpoorten avec trois points supplémentaires au compteur. “J’avais prévenu qu’on aurait des difficultés contre Lommel et je reste très satisfait du match presté par nos joueurs la semaine passée. Dommage, évidemment, d’avoir encaissé ce goal si rapide, d’autant que ce n’est pas la première fois que ça nous arrive. Il reste donc encore un effort à faire à ce niveau. Face au Lierse, je tiens le même discours. C’est une équipe qui progresse de semaine en semaine et qui n’est pas facile à manier dans ses installations…”, poursuit le Carolo.

Le staff bruxellois récupérera une cartouche offensive de taille avec le retour de suspension de Loïc Lapoussin. Le Malgache, qui connaîtra une nouvelle sélection avec Madagascar d’ici quelques semaines, devrait, sans trop de doutes, retrouver une place dans le onze de base sur son flanc gauche. La défense, quant à elle, sera remaniée avec l’absence de Christian Burgess, qui, jusque-là, n’avait manqué que trois minutes au total depuis le début de saison en championnat. L’entraîneur saint-gillois devrait donc remplacer l’Anglais par Ismaël Kandouss au centre de son trio défensif. Le Franco-Marocain, qui n’a plus connu une titularisation en D1B depuis cinq mois, aura un coup à jouer et tentera de reconquérir sa place de titulaire qu’il possédait en début d’exercice.

Le noyau

Pirard, Herbots, Moris, Bager, François, Jordanov, Van der Heyden, Kandouss, Nielsen, Mehlem, Fixelles, Teuma, Lynen, Undav, Vanzeir, Soussi, Bah, Sigurdarson, Labeau, Lapoussin.