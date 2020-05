Le nouvel entraîneur des Bruxellois était l'invité de Vincenzo Ciuro.

Felice Mazzù est à nouveau entraîneur d'un club professionnel, après son licenciement de Genk en novembre dernier. Cela lui fait un plaisir fou, comme il l'a confié ce lundi lors de l'émission le Grand Débrief : "Quand vous avez la chance qu'un club vous refasse confiance, on ne peut être qu'heureux. Pour quelqu'un de passionné par le football, on a envie que d'une chose : y regouter le plus vite possible."

Le Carolo a également expliqué son choix de rejoindre l'Union : "Pourquoi pas. C'est un club qui m'a présenté un projet ambitieux. C'est un club mythique, avec une histoire. C'est un club qui me correspond par rapport à l'ambiance, aux supporters. Cela me rend également nostalgique par rapport aux bons que j'ai connu à Bruxelles avec le White Star."