Le nouvel entraîneur de l’Union Saint-Gilloise a évoqué les raisons de son choix et ses ambitions pour ce nouveau challenge.

Coronavirus oblige, c’est au travers d’une vidéo conférence que l’Union Saint-Gilloise a présenté Felice Mazzù, son nouvel entraîneur, à la presse. L’occasion pour le coach d’évoquer les raisons de son arrivée au Parc Duden., a-t-il confié.

Et l’ambition de Felice Mazzù avec l’Union, elle est claire. "Le seul objectif du club, c’est de monter en D1A. Je sais que la pression sera présente mais je n’y pense pas." Au moment de voir Mazzù signer dans un club de D1B, beaucoup ont parlé d’un pas en arrière. "Tout le monde me dit ça mais ça n’a aucune importance pour moi. Le plus important, c’est que le club me fait confiance, a envie de travailler avec moi. Et l’Union a beaucoup d’ambition."

Mazzù est également revenu sur son limogeage de Genk et les mois qui ont suivi. "Il ne faut jamais regretter les choix qu’on fait. J’ai toujours fait mes choix en âme et conscience, je n’ai jamais rien regretté et ce qui s’est passé à Genk, c’est la vie d’un entraineur. Aujourd’hui, je suis aussi heureux que je ne le étais au mois de juin 2019. Ces derniers mois ont été particuliers mais cela m’a aussi permis de prendre du temps pour ma famille et de retrouver mes vraies valeurs. Encore plus au cours de cette crise sanitaire que nous sommes entrain de traverser."