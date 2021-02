En remportant son match face à Mouscron, les Unionistes avaient 95% de chance de retrouver le Sporting d’Anderlecht au prochain tour de la coupe. Sans manquer de respect au RFC Liège (club de Nationale 1), trop de composantes défavorables se dressaient sur leur chemin pour cette rencontre de prestige face aux Mauves perdue mercredi soir (0-2).

Felice Mazzù s’était donc déjà penché sur son prochain match de Croky Cup en évoquant le RSCA. "J’avais expliqué à mes joueurs lors de la théorie qu’on pouvait retrouver le Sporting Anderlecht au prochain tour. C’était motivant pour tous car on aime jouer de gros matches dans une carrière ! On a déjà rencontré Anderlecht en amical il y a quelques semaines (victoire 0-1 de l’Union) mais ce n’est pas la même chose dans un match officiel. Ce sera un grand derby. On attend tous ça avec impatience. On aura le privilège de se frotter à Anderlecht une fois cette saison... et j’espère qu’on aura l’opportunité de connaitre cela à nouveau en championnat l’année prochaine (sourire)".

Même si l’Union reçoit le Sporting dans ses bases jeudi prochain (20h45), les Jaune et Bleu joueront sans leur public. Ce qui aurait pu aider les Saint-Gillois à créer un nouvel exploit face à la bande de Vincent Kompany, qui, elle, partira logiquement favorite. "On ne partagera pas cela avec notre public, c’est difficile le sport en ce moment car c'est un milieu rempli d’émotions. Mais c’est comme ça pour tout le monde, ce sont les normes sanitaires…", avançait l’entraineur avec un pincement au cœur.

Les Saint-Gillois surfent actuellement sur une vague (ultra) positive. Le matricule 10 fera tout son possible pour s’octroyer un tour supplémentaire en coupe et rendre les fans heureux. Mais avant cela, les joueurs de la Butte doivent se concentrer sur le match du Lierse de vendredi soir. Le championnat reste, bien évidemment, l'objectif principal du club pour les semaines qui arrivent.