Coronavirus oblige, c’est au travers d’une vidéoconférence que l’Union Saint-Gilloise a présenté Felice Mazzù, son nouvel entraîneur. L’occasion pour le coach d’évoquer les raisons de son arrivée au Parc Duden, ses ambitions, mais aussi de revenir sur cette période spéciale depuis son limogeage de Genk en novembre dernier.

Felice, quelles sont les raisons qui vont ont amené à rejoindre l’Union ?

"Les raisons sont simples: l’Union est un club qui a vraiment envie de monter, avec beaucoup d’ambition et les dirigeants ont bien laissé transparaître cette envie. Ils me donnent l’énergie positive pour réussir ce challenge. Le seul objectif du club, c’est de monter en D1A et avec le public, l’histoire, cette ambition, la qualité du groupe, tous les paramètres sont réunis pour que je sois heureux à l’Union."

(...)