C’est via un communiqué sur leur site officiel que l’Union a évoqué le sort de six de ses joueurs. Après avoir annoncé que Sébastien Pocognoli allait devenir entraineur des U21 l’année prochaine, le matricule 10 nous révèle, maintenant, que six joueurs du noyau A devront se trouver un nouvel employeur dans les semaines à venir. Si cela semblait évident pour des joueurs comme Ibrahima Bah (15 minutes jouées sur la saison) ou Adrien Saussez qui, lui, avait été écarté du noyau A, on ne s’attendait pas à l’éviction de Mathias Fixelles pour ne citer que lui…

Elément fort (et clé) dans le système de Felice Mazzù en tant que numéro 6, Fixelles a réalisé la plus belle saison de sa carrière. Personnellement et collectivement. Le plus ancien du noyau, au club de la Butte depuis cinq années, aurait mérité un nouveau contrat. Mazzù, qui tenait beaucoup à lui, a, très certainement, poussé auprès de sa direction pour le prolonger. Mais il n’en est rien.

Marcel Mehlem, indéboulonnable l’année passé, s’était fait "chiper" sa place par Fixelles en début de saison à cause d’une blessure. Il a été difficile pour lui de revenir dans le onze après la longue série de victoires de son équipe. Il était d’ailleurs touché au mollet depuis quelques semaines et n’a pas pu prendre part aux derniers matchs de l’USG en D1B.

Le supersub Brighton Labeau, auteur de six buts et deux assists en 27 rencontres toutes compétitions confondues, doit faire ses bagages un an après son arrivée. Le Français, a montré de bonnes choses par intermittence mais semblait relativement limité pour la D1A. Quant à Edisson Jordanov, l’ex-Virtonais a réalisé une bonne saison. Sans briller mais très efficace. Il est devenu titulaire toute une partie de la saison et aurait pu dépanner Felice Mazzù en cas de pépin en D1A mais il n’en aura pas l’occasion.

On devrait s’attendre à voir d’autres mouvements dans le noyau dans les semaines qui viennent. L’Union doit se renforcer afin de pouvoir réaliser une saison à la hauteur de ses ambitions l’an prochain.

Le communiqué :

"En ce début de semaine, nous vous annoncions déjà la fin de carrière de Sébastien Pocognoli, devenu entraineur de nos U21. D’autres joueurs sont également en fin de contrat cet été et quitteront l’Union. Il s’agit de : Mathias Fixelles, Brighton Labeau, Marcel Mehlem, Adrien Saussez, Edisson Jordanov, Ibrahima Bah.

Nous les remercions tous pour leur dévouement et leur contribution à la promotion, tout en leur souhaitant le meilleur pour la suite de leur carrière !"