Neuf mois après avoir été limogé de Genk, il est de retour sur un banc de touche pour une rencontre officielle. Certains parleront de pas en arrière, d’autres de "reculer pour mieux sauter". Mais Felice Mazzù n’en a cure. À l’Union saint-gilloise, il a retrouvé le plaisir d’entraîner. Et il aborde la nouvelle saison de D1B, qui débute ce vendredi par un déplacement déjà important à Deinze (19 h), avec une faim énorme.

Felice, avec des victoires contre le Standard, Lens, Valenciennes, Ostende ou Mouscron, on peut dire que l’Union a réussi sa préparation.

"On peut même ajouter la défaite à Genk, 3-1. Car, même si on a été battus, on avait déjà vu pas mal de belles choses et beaucoup d’occasions. Après, on a enchaîné grâce à un groupe qui est très réceptif par rapport à la philosophie de jeu qu’on essaie de mettre en place. Mais la préparation reste la préparation. Il ne faut pas tirer de conclusions, même si c’est toujours bien pour la confiance."

(...)