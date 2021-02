Ses dessins sont souvent attendus et font leur petit effet une fois sur la Toile. Gilles l’Unioniste est un personnage représentant un supporter de l’Union Saint-Gilloise souvent guidé par sa mauvaise foi, son humour décalé et ses vannes osées.

Son créateur préfère ne pas être reconnu mais il nous plonge dans un monde imagé qui ne laisse clairement pas indifférent.

Les gens vous connaissent derrière votre pseudo "l’Unioniste" et vos dessins mais vous ne voulez pas être reconnu ? Pourquoi ?

"L’impulsion de base était de créer un personnage qui se trouve dans les gradins avec les autres supporters. Il représente donc tout le monde et personne à la fois. Ce qui me lie à l’Unioniste, c’est l’amour pour le club et pour les gradins. Son discours s’inspire un peu de tout ce qui se murmure dans les tribunes. Les scores des matchs et ses impressions. Parfois de mauvaise foi, parfois taquin ou piquant."

Votre amour pour la RUSG est-il là depuis petit ? Êtes-vous un abonné du club ?