Le grand "Isma" manque de chance en ce début de saison. L’arrière central, qui avait perdu sa place de titulaire lors des dernières rencontres de l’Union, était revenu dans le onze de base face au RWDM dimanche dernier.

Mais le Marocain a dû précipiter la fin de sa rencontre suite à un contact avec un Molenbeekois, qui n’a pas épargné sa cheville. Un coup dur pour Felice Mazzù qui n’avait pas manqué de nous expliquer sa frustration. "C’est un gars tellement méritant. Tous les joueurs devraient s’inspirer du comportement d’Isma. Il est considéré comme titulaire, il a eu des touches pour partir mais il est resté pour le projet du club. Quand l’équipe tournait bien et que je reconduisais la même défense sans qu’il n’en fasse partie, il ne disait rien et respectait tous mes choix. C’est vraiment dommage et ça me fait chier (sic) pour lui car il ne le mérite pas», avait raconté le T1 Saint-Gilloise à l’issue du derby de la Zwanze remporté 2-1.

Les Unionistes se déplaceront donc à Seraing sans une partie de leur axe central. Leur tour marocaine est blessé et Siebe Van der Heyden est encore suspendu pour une rencontre.