Arrivé sur la pointe des pieds au parc Duden, Guillaume François n’aura pas mis bien longtemps pour montrer tout son savoir-faire. Avec l’Union, il espère retrouver une D1A qui lui manque tant. Entrevue avec un bourlingueur de l’antichambre.

Guillaume, comment ça se passe pour vous après ces deux premiers mois ?

“Tout roule pour moi. Je me sens vraiment bien mentalement et physiquement. J’étais très heureux à la fin du confinement de pouvoir retrouver un groupe, un staff et un environnement de travail au top. Avec Anthony (Moris) et Loïc (Lapoussin), on s’est bien intégré au groupe au fil des semaines. On a prouvé durant les amicaux qu’on pouvait apporter quelque chose et, par la force des choses, tout s’est fait naturellement avec le club.

(...)