Après le partage concédé contre Zulte Waregem, alors que son équipe menait encore 2-0 à dix minutes du terme, Luka Elsner insistait pour que ses joueurs fassent preuve de plus d’humilité à l’avenir. Un message qu’il veut voir mis en pratique samedi à Waasland-Beveren. "Nous sommes sortis du match contre Zulte avec un grand sentiment de frustration. Nous sommes conscients que nous aurions dû tuer le match, malheureusement nous ne sommes pas parvenus à gérer ces dix dernières minutes. Nous savons aussi que quatre victoires et un partage face à des équipes de D1A, ça reste un bon bilan, mais nous sommes des compétiteurs et nous en voulons toujours plus" , débute Ismaël Kandouss.

Le défenseur central de l’Union ne jette toutefois pas la pierre aux attaquants, bien au contraire. "Nous avons eu des occasions mais nous ne sommes pas parvenus à les concrétiser. Quand ça coince sur le plan offensif, il faut alors être défensivement très costaud, ce que nous n’avons pas été jusqu’à la dernière minute avec ce but égalisateur. Ce sont des erreurs évitables, dont il faudra tirer les leçons. Il faut apprendre de nos erreurs pour continuer à grandir."

De quoi se préparer au mieux pour le futur championnat de D1B au cours duquel l’Union saint-gilloise sera inévitablement attendue au tournant. "Ces playoffs 2 sont une superbe expérience, des matchs agréables à jouer et, surtout, une belle occasion de préparer le prochain championnat, où nous espérons livrer une grosse saison. Mais en attendant, il y a ce match à Waasland-Beveren et une première place de groupe à défendre."