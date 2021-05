L’Union Saint-Gilloise a annoncé mercredi que son Responsable Technique de la Formation des Jeunes (RTFJ) ne continuait pas l’aventure au matricule 10. Philippe Bormans s’est dit "surpris" de la décision de l’homme fort de la RUSG Academy qui a décidé, un an après son arrivée, de ne pas prolonger son contrat à Saint-Gilles. Joël Crahay nous explique les raisons de ce choix. "Je n’ai pas été sondé ces derniers mois pour prolonger mon contrat au club. N’importe quel club aurait abordé le sujet avec son RTFJ et personne ne l’a fait à l’Union. Cela m’a marqué. Les dirigeants m’ont fait part de leur structure et de leur vision des choses. Elles ne me convenaient pas forcément et j'avais proposé plusieurs choses qui n'ont pas été considérées. J’ai expliqué les points positifs et négatifs de leur vision et ça s'est arrêté là. J’ai réfléchi longuement et cela ne le faisait pas, je sentais que je ne pourrais pas m'épanouir dans cette structure. Je vais donc terminer mon contrat jusqu’au 30 juin de la même façon dont je l’ai commencé : à 100%."

L’ancien joueur (chez les jeunes), entraineur et désormais bientôt ex-RTFJ a réalisé un bon boulot à la RUSG Academy. Le CEO du club était content de son travail tout comme les formateurs et parents des jeunes. "J’ai reçu beaucoup de messages de parents ou entraineurs expliquant qu’ils souhaitaient me voir rester. Cela me fait plaisir car cela veut dire que le boulot a été bon à l’Union. C’est en tout cas les retours que je reçois…", précise Monsieur Crahay.

L’homme de 58 ans a vécu une belle expérience même s’il espérait, dans un coin de sa tête, vivre un bout de chemin avec son club de toujours. "J’ai été formé à l’Union. J’ai été entraineur pendant plusieurs saisons et j’ai pu vivre une aventure de RTFJ. L’Union est et restera mon club de coeur, c’est évident. Je me suis toujours donné pour que le travail soit bien fait et les résultats étaient meilleurs selon ce qu’on m’a dit au niveau des jeunes. J’ai été entouré par de très chouettes personnes et je les remercie.Je leur souhaite beaucoup de succès à l’avenir."

Par rapport à Charleroi, Joël Crahay deviendra le directeur du recrutement de l'école des jeunes. Mais le Sporting n'a pas encore officialisé la nouvelle. L'académie des Zèbres récupère un ancien élément qui apportera toute son expérience et ses connaissances pour se développer davantage.