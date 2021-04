Valeur sûre et indiscutable depuis son arrivée au parc Duden en janvier 2019, Ismaël Kandouss n’aura pas connu une saison de tout repos entre ses pépins physiques et le titre de son club.

Le roc marocain a connu une grosse blessure (NdlR : rupture des ligaments de la cheville) qui l’a éloigné des terrains durant de nombreuses semaines. Une fois remis sur pied, le géant a connu la mésaventure du banc. Une situation compliquée à gérer qu’il n’avait jamais connue auparavant. "Sur un plan individuel, je suis un peu frustré parce que j’ai connu des choses que je n’avais jamais vécues. Entre le Covid et une blessure, ce n’était pas évident. Mais l’objectif final restait la montée", évoquait le souriant Isma.

À 23 ans, le défenseur a pu emmagasiner un maximum d’expérience à cause de ces expériences de vie. Dans la vie de tout sportif, il y a des moments de moins bien. Ceux-ci ont forcément endurci l’ancien de Dunkerque, qui est revenu dans le coup pour cette fin de saison. "Il y a des choses dans le monde du football qu’on ne contrôle pas… Je me suis blessé et l’équipe tournait bien. C’était donc normal que le coach me mette sur le banc. Quand une formation gagne, il est difficile de remplacer les joueurs."

Entre-temps, le central a repris du poil de la bête… et retrouvé les terrains ! Il a d’ailleurs enchaîné trois titularisations de rang avant cette trêve internationale. De quoi recharger les batteries avant ces quatre dernières rencontres de D1B. Tout comme cela lui est arrivé, il a regagné sa place de titulaire avec la petite blessure de Jonas Bager. "Cela fait plaisir de revenir dans l’équipe et d’enchaîner les titularisations. Je suis revenu dans les plans du coach mais ce qui est vraiment chouette, c’est qu’il y a une concurrence saine parmi les défenseurs. Je me sens bien mais j’espère qu’on parviendra à garder le zéro prochainement."

Union Saint-gilloise : Pirard, Atheba, Moris, Bager, Hamzaoui, Pocognoli, Burgess, François, Jordanov, Van der Heyden, Kandouss, Nielsen, Mehlem, Fixelles, Teuma, Lynen, Soussi, Lubamba, Undav, Bah, Sigurdarson, Lapoussin, Labeau.

Dante Vanzeir est blessé jusqu’en fin de saison. Les jeunes Lubamba et Soussi font partie du noyau tout comme Hamzaoui et Pocognoli.