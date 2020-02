Les Saint-Gillois n’ont pas encaissé le moindre but au cours des trois dernières journées de championnat.

Au cours des trois dernières rencontres, la défense de l’Union est parvenue à conserver le zéro à trois reprises. Cette défense de fer doit être un atout majeur dans le sprint final de cette phase classique en D1B. "Ne pas encaisser de buts est quelque chose de très positif ; cela apporte beaucoup de confiance au groupe", concède Thomas Christiansen.

Seulement voilà, si la défense fait son job en n’encaissant pas de buts, ces trois clean sheets consécutives ne donnent pas entièrement le sourire à Thomas Christiansen puisque son attaque n’est pas parvenue à se mettre au diapason de sa défense, n’inscrivant que deux petits buts lors de ces trois rencontres, pour une victoire et deux partages blancs. "On a joué un bon match mais, comme d’habitude, je dois marquer, on doit marquer… et surtout faire la différence en première mi-temps", affirmait Isaiah Young après le partage concédé en semaine à OHL.