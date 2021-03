Pour celles et ceux qui se posaient encore la question récemment : oui, le stade de l’Union, comprenant 9 500 places au total (dont 1 700 aux visiteurs), est déjà conforme aux normes de la D1A. L’Union jouera donc l’année prochaine au parc Duden. "Il y a deux points sur lesquels nous devons travailler. Nous devons voir pour les histoires de chauffage. Soit on installe un système sous le terrain, soit nous devons nous munir de bâches chauffantes. On ne sait pas encore lequel. En revanche, nous allons refaire le terrain prochainement, explique Philippe Bormans, CEO du matricule 10, dans un premier temps. Il faudra également installer un nouveau système d’éclairage, bien plus poussé. On le fera sous forme d’éclairage LED car c’est meilleur pour l’écologie."

Un nouveau stade ?

Des rumeurs circulent sur la construction d’un nouveau stade. Le dirigeant s’explique sur ce sujet délicat. "Ce qui est sûr, c’est que nous jouerons encore les deux, voire les trois prochaines années au Marien. C’est une certitude. Il y a effectivement des plans mais il faut qu’on regarde sur le long terme. Va-t-on construire un nouveau stade, allons-nous faire des travaux dans le stade actuel ? Cela fait partie du plan général et de la volonté du club de grandir. Mais cela ne se fera pas du jour au lendemain, surtout en Belgique. Nous regardons tout ça sur le long terme. Les seules choses que nous pouvons régler très prochainement, ce sont : le terrain, l’éclairage et les joueurs. Et nous allons travailler sur ces points-là d’abord pour que nous soyons au top la saison prochaine."