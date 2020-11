L'Union compte 23 points après 10 matchs. Seraing, deuxième, battu samedi par le Lierse 1-3, en possède 18 en 9 rencontres. Le RWDM suit avec 12 points en 8 rencontres. Deinze est 5e avec 11 points (8 matchs). Dimanche soir, Lommel, 4e (11 pts) accueille la lanterne rouge Club NXT (3 pts).

L'inévitable Dante Vanzeir a marqué le but d'ouverture à la 36e minute et encore le 3e but de son équipe à la 73e. Les 10e et 11es buts de l'international Espoirs de 22 ans, en 10 matchs de championnat, ont été complétés à la 53e par celui du néo-international malgache Loïc Lapoussin. L'équipe de Felice Mazzu a signé dimanche son 5e succès consécutif en championnat.