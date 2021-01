Le mercato de l’Union est plutôt calme pour le moment. Hormis le départ d’Anders Kristiansen vers Sarpsborg qui est venu un peu agiter le marché des transferts côté bruxellois, aucun mouvement n’est encore à signaler au rayon des arrivées. Mais la situation pourrait se décanter dans les jours qui viennent…

Le Daily Mail a révélé dans ses colonnes qu’un jeune international équatorien de 19 ans devrait signer à Brighton dans les jours qui viennent et qu’il serait prêté directement à Saint-Gilles. Ce milieu de terrain (style playmaker), qui a déjà connu 4 sélections avec son équipe nationale, a également impressionné les émissaires de Chelsea, de Manchester United, d’Everton ou de Newcastle selon le média anglais.

Le natif de Santo Domingo dont la valeur est estimée à 5 millions d’euros a vu sa cote grimper en une petite année, sa première année dans le monde professionnel. L’Équatorien serait plus proche de signer pour les Seagulls étant donné la bonne entente entre les directions des deux clubs qui avaient déjà, par le passé, négocié le transfert de Billy Arce vers l’Angleterre. En plus de cela, le célèbre Fabrizio Romano, toujours bien au courant des transferts dans le monde du ballon rond, a confirmé que cela se ferait bientôt sur son compte Twitter malgré une dernière tentative de Newcastle pour l’enrôler. "Ce sont juste des spéculations, je n'ai pas envie de parler de ça", expliquait Graham Potter, l'entraineur de Brighton, en conférence de presse il y a deux jours. Le milieu du foot est comme cela. Moins on en dit, mieux on se porte.

Une situation win-win ?

Même s’il s’agit d’une rumeur pour le moment, le club de la Butte n’est évidemment pas dans l’obligation de transférer. La formation saint-gilloise trône en tête du classement et le noyau semble assez compétitif pour aller au bout de la saison. Il ne faudrait pas mettre en péril la bonne entente qui règne au club parmi les différents éléments.

Cependant, accueillir un joueur en prêt pour qu’il se fasse les dents avant de jouer des coudes en Premier League pourrait être intéressant pour tout le monde. L’Union accueillerait un joueur de qualité qui a tapé dans l’oeil des plusieurs clubs de Premier League et Caicedo pourrait se faire les dents et s’habituer au football européen tout comme un certain Percy Tau à l'époque. Pour finir, Brighton préparerait son futur avec un jeune garçon bourré de talent.

Cet accord win-win se fera-t-il dans les jours à venir ? Place à la magie du mercato...