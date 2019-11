La dernière fois que les Saint-Gillois avaient perdu au stade Marien, c’était le 16 février face à Roulers.

Se motiver malgré le manque d’enjeu, telle était la mission des Saint-Gillois en recevant une formation de Westerlo qui n’avait elle non plus pas grand-chose à gagner dans ce duel des déçus de la première tranche.

C’est donc sur un mode mineur que les 22 acteurs ont entamé les débats. Devant leurs supporters, les joueurs de Thomas Christiansen ont logiquement pris les choses en mains avec une première frappe de Teuma qui filait dans les gants de Van Langendonck. Teuma que l’on retrouvait quelques fois en position de tir durant cette première mi-temps mais dont la précision faisait cruellement défaut.

En face, Westerlo n’obtenait qu’une seule occasion au cours des 45 premières minutes mais la réussite était campinoise puisque la frappe de Van Eenoo était déviée et prenait Saussez à contre-pied, de quoi placer Westerlo aux commandes.

L’Union aurait pu revenir au score lorsque Teuma profitait d’une perte de balle visiteuse mais il tentait une frappe sans danger alors que Nielsen était mieux placé. Nielsen, on le retrouvait dans le petit rectangle juste avant la pause. Après un bon contrôle de la poitrine, tout le stade pensait au but mais le Danois ne parvenait pas à cadrer.

L’Union tentait bien de revenir au score mais ni Fixelles, ni Tabekou ne parvenaient à exploiter de belles occasions alors que les Siant-Gillois devaient terminer la partie à dix suite à l’exclusion de Ahannach et encaissaient un second but à la 90e.

Avec cette défaite, c’est aussi la fin d’un brevet d’invisibilité au stade Marien qui tenait depuis le 16 février 2019!

Union - Westerlo 0-2

Union: Saussez, Vega (78e Young), Kandouss, Perdichizzi, Kis (46e Hamzaoui), Mehlem, Teuma, Tabekou, Nielsen (63e Ahannach), Fixelles, Ferber.

Westerlo: Van Langendonck, Kone, Soumah, Janssens (73e Remmer), Dewaele, Buyl (64e Van Den Bogaert), Van Eenoo, Keita, Abrahams, Brüls, Vetokele.

Arbitre: M. Dierick.

Avertissements: Janssens, Hamzaoui, Teuma, Abrahams

Exclusion: 84e Ahannach.

Les buts: 14e Van Eenoo (0-1), 90e Vetokele (0-2).