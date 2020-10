Après une belle victoire la semaine dernière face à Lommel (4-2), l’Union Saint-Gilloise a confirmé sa marche en avant grâce à un nouveau succès, en Coupe de Belgique cette fois-ci.

Pour son entrée en matière en Croky Cup, les Jaune et Bleu auront été patients, appliqués et tueurs quand les occasions se sont présentées. Car elles ne furent que trop peu nombreuses… sauf dans le dernier quart d’heure !

Il ne s’agissait pas de la rencontre la plus aboutie esthétiquement parlant… Les visiteurs ne facilitaient pas la tâche aux Bruxellois, en refusant le jeu de bout en bout. Et ce, même après l’ouverture du score d’Aron Sigurdarson d’une reprise de volée acrobatique.

Les joueurs de Heist sont restés dans leur camp pour profiter des erreurs locales. “Les matchs de Coupe ne sont jamais faciles à aborder", avançait dans un premier temps Felice Mazzù. "L’adversaire a joué très bas mais nous avons eu beaucoup de déchets dans notre jeu et nous n’avons pas toujours fait les bons choix. Au final, on en met quatre, on garde le zéro et on se qualifie. On peut donc dire que c’est positif pour nous”, poursuivait-il.