Les supporters du matricule 10 n’avaient plus été aussi confiants depuis belle lurette. Avec ce début de saison canon (7 victoires, 2 nuls et 1 défaite), les hommes de Felice Mazzù ont confirmé tout le potentiel qu’il y avait en interne. Au plus grand bonheur des fans unionistes, qui se mettent, vraiment, à croire à la D1A.