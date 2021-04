La saison canon du matricule 10 se terminera-t-elle en apothéose ? À nonante minutes du tombé de rideau sur la saison en D1B, les pensionnaires du club de la Butte peuvent encore espérer ajouter quelques lignes glorieuses au chapitre déjà réussi de leur saison.

Cela n’a pas échappé à Felice Mazzù qui entend bien finir l’exercice 2020-2021 sur la plus belle des notes en atteignant trois derniers records avant de partir en vacances. "C’était une saison incroyable, l’aboutissement d’un objectif unique" , explique le technicien. "Il y a une grande part de fierté car on a marqué l’histoire du club, d’abord, et nous l’avons également fait concernant la compétition en D1B. Tout le mérite revient aux gars qui possèdent une mentalité exemplaire."

(...)