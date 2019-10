Les Saint-Gillois auraient pu prendre la tête mais ont raté beaucoup trop d’occasions.

Avec la défaite d’OHL concédée la veille face à Lokeren, l’Union avait une occasion en or de s’installer aux commandes de la D1B. Pour cela, il fallait vaincre une équipe du Beerschot également obligée de l’emporter pour rester dans la course à cette même première place.

Du coup, on a eu droit à une première mi-temps assez pauvre où les deux équipes auraient pu ouvrir la marque avec une occasion franche de part et d’autre mais Tissoudali trouvait le poteau alors que Ferber ne cadrait pas.

La seconde période fut d’un tout autre calibre, digne de son statut d’affiche du week-end. Sur une perte de balle de Kandouss, l’Union se faisait surprendre et Saint-Louis plaçait les Anversois aux commandes, malgré la belle intervention de Saussez.

Menés au score, les Saint-Gillois allaient alors mettre le feu dans le rectangle du Beerschot. Les occasions se multipliaient, Perdichizzi trouvait la barre, Tabekou manquait sa frappe, Haugen ratait son face à face avec Vanhamel avant que l’inévitable Nielsen ne sorte de sa boîte, bien lancé par Fixelles, pour rétablir la parité.

L’intensité montait encore d’un cran, l’Union continuait à pousser, Tabekou butait sur Vanhamel, la reprise de la tête de Kandouss était sauvée sur la ligne alors que la frappe enroulée de Gerard méritait mieux.

Des occasions manquées qui empêchent l’Union de réaliser une affaire en or et de s’emparer de la première place, toujours détenue par OHL alors qu’il reste cinq journées à disputer dans cette première tranche.

Union - Beerschot: 1-1

Union: Saussez, Vega (65e Gerard), Perdichizzi, Kandouss, Kis, Mehlem, Teuma, Nielsen, Tabekou, Young (46e Fixelles), Ferber (59e Haugen).

Beerschot: Vanhamel, Reda, Prychynenko, Bourdin, Vorogovskiy, Sanusi, Holzhauser, Vancamp, Saint-Louis (74e Placca), Noubissi (69e Vinny), Tissoudali (59e Brogno).

Arbitre: M. Teuben.

Avertissements: Tissoudali, Vorogovskiy, Brogno, Kis.

Les buts: 47e Saint-Louis (0-1), 70e Nielsen (1-1).